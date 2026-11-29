كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة تنفيذ أعمال المشروعات الجارية والوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أي معوقات لتسريع دخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، تابع أشرف عامر رئيس مركز ومدينة بلبيس، استمرار أعمال التطوير ورفع كفاءة المجزر الآلي بإنشاص الرمل، استكمالًا لأعمال التطوير التي سبق تنفيذها ضمن خطة رفع كفاءة المجزر، التي تتضمن عددًا من الأعمال، من بينها تركيب بلاط الإنترلوك بمدخل المجزر وبمحيط غرف التفتيش، بإجمالي مساحة بلغت ٤٠٠ متر مربع، وبتكلفة إجمالية ٣ مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ ٩٠٪، وذلك لتحسين المظهر الحضاري ورفع كفاءة الموقع، في إطار خطة تطوير المنشآت والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية استمرار المتابعة الميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها بمختلف المراكز والمدن، والالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة، لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال ودخولها الخدمة وتحقيق الاستفادة المرجوة للمواطنين.