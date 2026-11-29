تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب عن دائرة الزقازيق والقنايات بمحافظة الشرقية، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بشأن النقص في سيارات الإسعاف بالقرى والتجمعات السكنية البعيدة، وعدم التوزيع العادل لأسطول الإسعاف وفقاً للكثافة السكانية ومعدلات البلاغات وزمن الوصول إلى الحالات الحرجة، بما يهدد سرعة إنقاذ المرضى والمصابين في العديد من المناطق.

وأكد " الصالحي " أن سيارة الإسعاف ليست مجرد وسيلة لنقل المرضى، وإنما تمثل خط الدفاع الأول لإنقاذ الأرواح، وأن الدقائق الأولى في التعامل مع الأزمات القلبية وحوادث الطرق والجلطات والحالات الحرجة قد تكون الفارق بين الحياة والموت، الأمر الذي يجعل سرعة الاستجابة حقاً أساسياً لكل مواطن، لا ينبغي أن يتوقف على محل إقامته أو بُعد قريته عن أقرب نقطة إسعاف.

وقال : إن استمرار تركز سيارات الإسعاف في بعض المدن والمراكز، مقابل وجود عجز في القرى والتجمعات النائية، يستوجب مراجعة شاملة لخريطة توزيع الوحدات الإسعافية على مستوى الجمهورية، وعدم الاكتفاء بمعايير التوزيع التقليدية، وإنما اعتماد منظومة علمية تأخذ في الاعتبار الكثافة السكانية، والمسافات الجغرافية، وحجم الحوادث والبلاغات، وطبيعة الطرق، ومتوسط زمن وصول السيارة إلى المريض.

وأشار إلى ضرورة وضع خطة عاجلة لإعادة توزيع سيارات الإسعاف، وإنشاء نقاط تمركز متحركة بالقرب من المناطق الأكثر احتياجاً، مع دعم الوحدات الريفية بالسيارات المجهزة والأطقم المدربة، والاستفادة من نظم تحديد المواقع الجغرافية لتوجيه أقرب سيارة إلى موقع البلاغ، ومراقبة زمن الاستجابة بصورة مستمرة.

وشدد الدكتور محمد الصالحي على ضرورة منح محافظة الشرقية أولوية في مراجعة منظومة الإسعاف، وبصفة خاصة مركزي الزقازيق والقنايات والقرى التابعة لهما، نظراً لاتساع النطاق الجغرافي وتعدد التجمعات السكنية، بما يستلزم ضمان التغطية الإسعافية العادلة وعدم ترك المناطق البعيدة رهينة لطول زمن الانتظار متسائلاً : هل تمتلك وزارة الصحة خريطة رقمية محدثة توضح نصيب كل محافظة ومركز وقرية من سيارات الإسعاف، ومعدلات العجز الفعلي مقارنة بالكثافة السكانية والبلاغات اليومية؟ولماذا لا تعتمد الحكومة مؤشراً وطنياً ملزماً لزمن الوصول إلى الحالات الحرجة، مع نشر متوسطات الاستجابة ومحاسبة الجهات المسؤولة عن مناطق التأخير المتكرر؟

كما تساءل الدكتور محمد الصالحى قائلاً : ما نصيب الزقازيق والقنايات والقرى التابعة لهما من سيارات الإسعاف المجهزة، وهل توجد خطة عاجلة لإعادة توزيع السيارات بما يضمن وصول الخدمة إلى التجمعات الأكثر بُعداً واحتياجاً؟وهل ستخصص وزارة الصحة نقاط تمركز إسعافية جديدة بالقرى والمناطق الطرفية بمركزي الزقازيق والقنايات، وفقاً لخريطة زمن الوصول الفعلي وليس الحدود الإدارية فقط؟

وأكد أن تطوير منظومة الإسعاف يجب أن يبدأ من ضمان وصول الخدمة إلى المواطن في أبعد قرية، وليس فقط زيادة أعداد السيارات على مستوى الجمهورية، مطالباً بخطة تنفيذية واضحة تعيد توزيع الإمكانات المتاحة وتسد فجوات التغطية، لأن إنقاذ الأرواح لا يحتمل الانتظار أو التمييز الجغرافي.