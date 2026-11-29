خيّم الحزن على مدينة بنها بمحافظة القليوبية، خلال تشييع جثمان الطالبة سهيلة صبحي، الطالبة بكلية التربية الرياضية بجامعة بنها، إلى مثواها الأخير، وسط مشاركة واسعة من أسرتها وأصدقائها وأهالي المدينة، الذين حرصوا على توديعها في مشهد إنساني مؤثر امتزجت فيه الدموع بالورود.



وشهدت مراسم الجنازة حالة من التأثر الشديد بين المشيعين، حيث حمل محبو الفقيدة الورود تعبيرًا عن محبتهم لها ووداعًا أخيرًا، فيما سيطرت مشاعر الحزن والانهيار على أسرتها وأصدقائها، الذين لم يتمالكوا دموعهم أمام فراقها في عمر الزهور.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو للحظات تشييع الجثمان، معبرين عن صدمتهم وحزنهم لرحيل سهيلة، ومطلقين عليها لقب «عروسة الجنة»، وسط موجة واسعة من رسائل النعي والدعاء لها بالرحمة والمغفرة.



وسادت حالة من الحزن بين زملاء الطالبة وأصدقائها بجامعة بنها، الذين نعوها بكلمات مؤثرة، مستذكرين ذكراها الطيبة، وداعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها ومحبيها الصبر والسلوان.