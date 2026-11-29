أعلنت النيابة العامة انتهاءها من إجراءات تسليم جثامين جميع ضحايا حادث تصادم وحريق ناقلة المواد البترولية أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، إلى ذويهم، والبالغ عددهم 32 متوفى، بالإضافة إلى جنين إحدى المتوفيات، وذلك عقب استكمال إجراءات التعرف على هوياتهم.

تحقيقات النيابة العامة

وكشفت النيابة العامة ان المتهم، قائد السيارة التي اصطدمت بناقلة الوقود، قد أقر في تحقيقات النيابة العامة بتعاطيه المواد المخدرة.

وقد ورد تقرير المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي بشأن فحص عينتي الدم والبول المأخوذتين من المتهم، وانتهى إلى أن عينة البول تحتوي على مخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على جميع ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.