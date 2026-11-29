وثّق فيديو زيارة وفد من بيت الزكاة والصدقات لمصابي حادث حريق دائري الوراق داخل المستشفيات، للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم المساعدات العاجلة لهم ولأسرهم، في إطار حرص البيت على مساندة المصابين والوقوف بجانبهم في هذه الظروف.

وفد بيت الزكاة والصدقات في زيارة مصابي حريق الوراق

ونقل وفد بيت الزكاة والصدقات إلى المصابين تحيات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، والأستاذة الدكتورة سحر نصر، مستشار شيخ الأزهر والأمين العام لبيت الزكاة والصدقات، وتمنياتهما لهم بالشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية.

وتأتي الزيارة في إطار الدور الإنساني والمجتمعي الذي يقوم به بيت الزكاة والصدقات، وحرصه على تقديم الدعم والمساندة للفئات المتضررة، وتخفيف الأعباء عن المصابين وأسرهم.