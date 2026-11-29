تبدأ بوابة الوظائف الحكومية في تلقى طلبات الراغبين في الالتحاق بالهيئة القومية لسكك حديد مصر لشغل عدد (3421) وظيفة جديدة بمختلف التخصصات والمحافظات، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 29 / 11 / 2026 ولمدة أسبوعين على النحو الآتي:

السكة الحديد تعلن فتح باب التقديم لـ 3421 وظيفة جديدة بدءًا من اليوم ولمدة أسبوعين



• عدد (162) مهندس ثالث في الوظائف (مهندس إشارات – مهندس ميكانيكا – مهندس كهرباء – مهندس سكة – مهندس حركة ).



• عدد (593) مساعد قائد قطار ممتاز ثالث من حملة بكالوريوس من الكليات / المعاهد التكنولوجية أو التعليم الصناعى .



• عدد (2666) فني في الوظائف التالية (مساعد قائد قطار – فني حركة وبلوك – فني صيانة وتجديدات سكة – فني مزلقان – فني مناورة – فني إشارات – فني ميكانيكا – فني كهرباء – فني براد – فني لحام – صراف تذاكر – مشرف قطار) وذلك للحاصلين على المؤهلات الفنية المتوسطة وفوق المتوسطة.

على أن يتم الاستعلام عن الشروط وتقديم الرغبات من خلال بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي: http://jobs.caoa.gov.eg



وتتمنى الهيئة القومية لسكك حديد مصر التوفيق والنجاح لجميع المتقدمين.