في لقاء خاص لموقع «صدى البلد» الإخباري، تحدثت المنتجة شاهيناز العقاد عن أهمية الحفاظ على التراث السينمائي المصري، و أن ترميم الأفلام في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي شئ عظيم و حفاظا علي التراث

وأكدت شاهيناز العقاد على أهمية استمرار مثل هذه النقاشات، لما تقدمه من إجابات ووجهات نظر تساعد صناع الأفلام الشباب على فهم التحولات التي تشهدها الصناعة، والتعامل مع التحديات الجديدة، دون إغفال أهمية الحفاظ على تاريخ السينما المصرية وتراثها للأجيال المقبلة.

يذكر أن حذرت المنتجة شاهيناز العقاد من خطورة القرصنة الإلكترونية على مستقبل صناعة السينما، مؤكدة أن انتشار خدمات البث غير القانونية، وعلى رأسها خدمات IPTV، أصبح يمثل أزمة حقيقية أمام المنتجين، لما تسببه من انتهاكات لحقوق الملكية الفكرية وخسائر مادية تؤثر على فرص تسويق الأفلام وتحقيق الأرباح من بيع حقوق عرضها للمنصات الرقمية.

جاءت تصريحات شاهيناز العقاد خلال مشاركتها في ندوة بعنوان «كيف تغير دور العرض مصير الفيلم العربي»، التي أقيمت ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث ناقشت عددًا من التحديات التي تواجه صناعة السينما، في ظل التطور التكنولوجي وانتشار وسائل المشاهدة الرقمية.

وأوضحت العقاد أن شركات الإنتاج تحرص على اتخاذ مجموعة من الإجراءات التقنية لحماية الأفلام عند طرحها في دور العرض السينمائي، من خلال الاستعانة ببرامج وأنظمة متخصصة تهدف إلى منع تسريب النسخ الأصلية من الأعمال، والحفاظ على حقوق المنتجين خلال فترة العرض المتفق عليها.

ورغم هذه الإجراءات، أكدت أن وسائل الحماية لا توفر ضمانًا كاملًا لمنع القرصنة، إذ لا تزال بعض الأفلام تتعرض للسرقة والتسريب، حتى مع تطبيق التقنيات الأمنية، وهو ما يفرض على المنتجين متابعة مستمرة للإنترنت ومنصات المشاهدة المختلفة، لرصد النسخ غير القانونية والتواصل من أجل حذفها بمجرد ظهورها.

وشددت المنتجة شاهيناز العقاد على ضرورة مواجهة خدمات IPTV التي تتيح للمستخدمين مشاهدة الأفلام بصورة غير شرعية، معتبرة أن انتشار هذه الخدمات يمثل تهديدًا مباشرًا لمنظومة الإنتاج السينمائي، ويحتاج إلى تحرك جاد من الجهات المعنية، إلى جانب تدخل الدولة لوضع آليات تحد من انتشارها وتحمي حقوق أصحاب الأعمال.

وفي هذا السياق، أشارت العقاد إلى التجربة السعودية باعتبارها نموذجًا في التعامل مع هذه الأزمة، لافتة إلى أن خدمات IPTV لا تعمل هناك، وهو ما يعكس أهمية وجود إجراءات تنظيمية ورقابية لمواجهة المنصات التي تعرض المحتوى السينمائي دون الحصول على الحقوق القانونية اللازمة.

وأضافت أن خطورة القرصنة لا تقتصر على الخسائر الناتجة عن مشاهدة الأفلام دون مقابل، وإنما تمتد إلى التأثير على دورة استغلال الفيلم تجاريًا، بداية من عرضه في دور السينما، وصولًا إلى بيعه للمنصات الرقمية التي تمثل أحد مصادر الإيرادات المهمة للمنتجين.

ولفتت إلى أن الأزمة تكمن في إمكانية تسريب الفيلم وإتاحته عبر منصات غير قانونية في الوقت الذي لا يزال فيه معروضًا داخل دور السينما، وهو ما يقلل من قيمة حقوق عرضه ويضعف فرص تسويقه لاحقًا، خاصة أن المشاهد يستطيع الوصول إليه مجانًا دون الحاجة إلى انتظار طرحه بشكل رسمي على المنصات المرخصة.

وأوضحت شاهيناز العقاد أن هذا الوضع يضع المنتج أمام تحدٍ اقتصادي كبير، إذ إن المنصات الرقمية التي ترغب في شراء حقوق عرض فيلم قد تتراجع عن دفع مقابل مادي للحصول عليه إذا كان متاحًا بالفعل بصورة غير قانونية عبر خدمات البث، الأمر الذي يحرم المنتج من أحد أهم مصادر استرداد تكلفة الإنتاج وتحقيق العائد المادي.

وأكدت أن استمرار هذه الممارسات ينعكس بالسلب على جميع أطراف الصناعة، ولا يقتصر تأثيره على المنتج وحده، بل يمتد إلى صناع الأفلام والعاملين بها، فضلًا عن تأثيره على قدرة الشركات الإنتاجية على الاستثمار في مشروعات سينمائية جديدة.

وتفتح تصريحات شاهيناز العقاد ملف القرصنة الإلكترونية باعتباره أحد أبرز التحديات التي تواجه السينما العربية، خاصة مع التغيرات التي طرأت على طرق مشاهدة الأفلام وتوزيعها، وزيادة الاعتماد على المنصات الرقمية، وهو ما يجعل حماية حقوق الملكية الفكرية ضرورة أساسية لضمان استمرارية الإنتاج السينمائي والحفاظ على حقوق صناع الأعمال.

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