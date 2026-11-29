حقق أبناء الأزهر الشريف إنجازًا متميزًا في الموسم الخامس من المشروع الوطني للقراءة 2025/2026، بحصد مراكز متقدمة وكؤوس التتويج في مختلف منافسات المشروع، في إنجاز يعكس شغفهم بالقراءة، وحرصهم على تنمية معارفهم، وترسيخ ثقافة الاطلاع والتعلم، ويؤكد دور الأزهر الشريف في بناء جيل واعٍ ومثقف قادر على الإبداع والتميز.

أبناء الأزهر يحصدون المراكز المتقدمة وكؤوس التتويج في المشروع الوطني للقراءة

وفي إنجاز بارز، تُوِّج بلال محمد مرزوق، صاحب السبع سنوات، الطالب بالصف الأول الابتدائي، بمعهد الصحابة الأزهري بالجيزة، بطلًا للمشروع الوطني للقراءة في منافسة الطالب المثقف (المستوى الماسي)، بعد حصوله على المركز الأول بالفئة الأولى (التي تتضمن الطلاب في الصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائي)، وقراءته 100 كتاب، فيما تُوِّج شعبان أحمد عثمان، المعلم بمعهد فتيات شنرا ببني سويف، بكأس المركز الأول في منافسة المعلم المثقف، ضمن المستوى الذهبي، بعد قراءة 50 كتابًا.

وفي منافسة الطالب المثقف، حقق جمال عصام السيد، الطالب بالصف الأول الثانوي بمعهد طور سيناء الأزهري بجنوب سيناء، المركز الأول بالفئة الرابعة (المرحلة الثانوية)، ضمن المستوى الماسي، بعد قراءة 100 كتاب.

كما حصلت حبيبة أحمد فوزي، الطالبة بالصف الثالث الإعدادي بمعهد تاجان الأزهري بالقاهرة، على المركز الثالث بالفئة الثالثة (المرحلة الإعدادية)، ضمن المستوى الذهبي، بعد قراءة 50 كتابًا.

وحققت نورسين محمود نصر، الطالبة بالصف الثالث الابتدائي بمعهد الصف الابتدائي بالجيزة، المركز الثاني بالفئة الأولى (الصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائي)، ضمن المستوى الفضي، بعد قراءة 30 كتابًا.

وعلى مستوى منافسة الطالب الجامعي المثقف، حقق أحمد سامي محمد، الطالب بكلية الطب جامعة الأزهر، المركز الرابع، ضمن المستوى الفضي، بعد قراءة 30 كتابًا.

ويأتي هذا التميز تجسيدًا لجهود الأزهر الشريف في دعم القراءة وتشجيع أبنائه على التزود بالعلم والمعرفة، وتنمية مهارات التفكير والإبداع، وتعزيز الوعي الثقافي، بما يسهم في إعداد جيل يمتلك أدوات المعرفة، ويؤمن بقيمة القراءة في بناء الإنسان والنهوض بالمجتمع.