يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، مؤتمرا صحفيا يحضره وزراء النقل والصحة والسكان والتضامن الاجتماعي والاعلام والبترول والثروة المعدنية.

ويستعرض رئيس الوزراء في المؤتمر ما سيتم اتخاذه من خطوات وقرارات لمساندة أسر ضحايا ومصابي حادث حريق الطريق الدائري بالوراق.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس اليوم، اجتماعا استثنائيا للحكومة، بمقرها في العاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة إجراءات الحد من حوادث الطرق.

وفي بداية الاجتماع، استعرض رئيس مجلس الوزراء ما اتخذته الحكومة من إجراءات للتعامل مع تداعيات حادث الحريق الذي وقع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق منذ اللحظة الأولى لوقوعه، وكذا ما اتخذته من خطوات وقرارات لمساندة أسر ضحايا ومصابي هذا الحادث الأليم، ودعم المتضررين منه.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجّه منذ اللحظات الأولى لوقوع الحادث بسرعة تحرك الحكومة والجهات المعنية لتقديم الرعاية للمصابين ومساندة أسر الضحايا والمتضررين، كما كلّف الرئيس الحكومة بحصر جميع الخسائر التي لحقت بالمتضررين والعمل على تعويضهم عنها بالكامل، موجها باطلاع أولا بأول على الإجراءات التي تم اتخاذها وأوجه الدعم المقدمة للمتضررين.