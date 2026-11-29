أشاد اللواء أشرف حلمي، رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، بالإنجاز التاريخي الذي حققته البطلة المصرية هنا جودة، بعد تتويجها بالميدالية الذهبية في منافسات فردي السيدات ببطولة العالم للناشئين لتنس الطاولة، المقامة في مدينة إسطنبول التركية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التطور الكبير الذي تشهده اللعبة في مصر.

وأكد حلمي أن تتويج هنا جودة بذهبية بطولة العالم للمرة الأولى في تاريخها يمثل محطة استثنائية في مسيرة تنس الطاولة المصرية، ويؤكد امتلاك مصر مواهب قادرة على المنافسة بقوة على الألقاب العالمية، مشيرًا إلى أن اللاعبة قدمت مستويات مميزة طوال مشوارها بالبطولة.

وأضاف رئيس الاتحاد أن الطريق نحو الميدالية الذهبية لم يكن سهلًا، في ظل قوة المنافسات ومشاركة نخبة من أبرز لاعبات العالم، إلا أن هنا جودة نجحت في إثبات جدارتها، بعدما تجاوزت لاعبات من مدارس مختلفة، قبل أن تحقق فوزًا مهمًا على الصينية جيانج يي يي بنتيجة 4-1 في نصف النهائي، ثم تتوج باللقب عقب تفوقها على الفرنسية لينا هوشار بالنتيجة نفسها في المباراة النهائية.

وأشار حلمي إلى أن ما يميز إنجاز هنا جودة هو قدرتها على التعامل مع الضغوط في الأدوار الحاسمة، والحفاظ على تركيزها أمام منافسات يتمتعن بمستويات فنية مرتفعة، وهو ما يعكس شخصيتها القوية وخبراتها المتراكمة رغم صغر سنها.

واختتم رئيس الاتحاد تصريحاته بالتأكيد على أن الاتحاد يولي اهتمامًا كبيرًا بالمواهب الواعدة، ويعمل على توفير الدعم اللازم للاعبين واللاعبات من أجل مواصلة تحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر في المحافل الدولية، معربًا عن ثقته في قدرة هنا جودة على مواصلة التألق وتحقيق المزيد من البطولات خلال السنوات المقبلة.

وحرص اللواء أشرف حلمي على توجيه الشكر والتقدير إلى الدكتورة رضوى عزب والدة هنا جودة، لدورها الكبير في دعم اللاعبة ومساندتها طوال مشوارها الرياضي، وكذلك مدربها هشام إسماعيل على الجهود المبذولة في إعدادها فنيًا وبدنيًا ونفسيًا، مؤكدًا أن هذا الإنجاز هو ثمرة عمل متكامل وتعاون بين اللاعبة وأسرتها وجهازها الفني، وأن الدعم المستمر من المحيطين بالأبطال يمثل أحد أهم عوامل النجاح والوصول إلى منصات التتويج العالمية.