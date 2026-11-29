أكد الدكتور فيصل العواضي، مستشار وزارة الإعلام اليمنية، أن ميليشيات الحوثي عمدت إلى عسكرة الموانئ اليمنية، وفي مقدمتها موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، واستخدامها في أنشطة عسكرية تهدد أمن الملاحة في البحر الأحمر.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه الموانئ كانت مخصصة لدخول المواد والاحتياجات التي تستوردها اليمن، فيما كان ميناء رأس عيسى مخصصًا بشكل أساسي لتصدير النفط.

وأوضح أن ميليشيات الحوثي حولت هذه الموانئ من منشآت ذات أنشطة تجارية إلى مواقع استثمارية وعسكرية، وبدأت تستخدمها قواعد لإطلاق القوارب المفخخة التي تستهدف تعكير صفو الملاحة في الممر الملاحي بالبحر الأحمر.

وأشار الدكتور فيصل العواضي، مستشار وزارة الإعلام اليمنية، إلى أن استهداف ميناء رأس عيسى يمثل ضربة قوية للميليشيات الحوثية، نظرًا لأنه يشكل قاعدة متقدمة لقواتها في منطقة البحر الأحمر.