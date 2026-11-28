قال العميد عبد الباسط البحر، نائب رئيس التوجيه المعنوي بقيادة محور تعز، إن المعارك في محافظة تعز لا تكاد تهدأ، إذ تشتعل الجبهات الأربع للمدينة من الشرق والشمال والغرب والجنوب في الوقت نفسه، إلى جانب جبهات الريف والمدخل الغربي للمدينة، مشيرًا إلى أن القتال شبه متواصل ويشتد في بعض الأحيان.

وأضاف البحر، في مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية» من تعز، أن المواجهات تمتد من ريف صبر وريف الضباب والمدخل الغربي لتعز إلى مناطق الصبيحة ورأس العارة والمضاربة، وصولًا إلى المقاطرة وحيفان وهيجة العبد، مؤكدًا أن هذه الجبهات فاعلة أيضًا.

وأوضح أن طيران التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والطيران اليمني التابع للحكومة الشرعية يقومان بدور كبير في التمهيد الجوي، ويستهدفان الآليات والمدرعات ووسائل النقل ومراكز القيادة والاتصال وفق أهداف محددة ومرسومة.

وقال إن المعارك تسير وفق خطط عسكرية رُفعت واعتُمدت في أعلى المستويات، بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، وتنفذها التشكيلات والقوات الحكومية على الأرض على مراحل، معربًا عن أن الأيام المقبلة ستحمل أخبارًا سارة.