أكد النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، أن قضية التسويق في مصر قضية محورية لم تأخذ حقها، ونحتاج إلى مزيد من التسويق لمنتجاتنا.

وقال أبو العينين في كلمته في منتدى الأهرام إبدو الاقتصادي الأفريقي في نسخته الثانية والذي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "كامل الوزير لما تولى المسؤولية جاب عددا كبيرا من الشركات العالمية؛ للعمل، وعكف على ربط المواني البحرية والجوية والجافة".



وتابع أبو العينين: “نحتاج إلى تشريعات ونظم وحوافز جديدة لزيادة حجم الاستثمارات، ونحتاج إلى مؤتمر اقتصادي متخصص يتواجد فيه مشروعات مدروسة ويتم طرحها امام المستثمرين”.



وأكمل أبو العينين: "نحن أمام فرصة تاريخية لجذب المزيد من الاستثمارات، ويجب العمل على التسويق للمنتجات في مصر".