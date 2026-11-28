استهل الزمالك مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بتحقيق فوز ثمين على ضيفه الإفريقي التونسي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى.

شيكو بانزا يقود الزمالك للفوز على الإفريقي

لم ينتظر الزمالك سوى 5 دقائق لافتتاح التسجيل، بعدما نجح شيكو بانزا في هز شباك الفريق التونسي، إثر متابعة لكرة ارتدت من حارس مرمى الإفريقي.

وحاول لاعبو الإفريقي العودة في النتيجة خلال باقي فترات اللقاء، لكنهم فشلوا في اختراق دفاع الزمالك، الذي حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحصد الفريق الأبيض أول ثلاث نقاط في مشواره بدور المجموعات.

مولودية الجزائر يخطف فوزًا قاتلًا أمام يانج أفريكانز

وفي إطار منافسات المجموعة الثانية، حقق مولودية الجزائر فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على حساب يانج أفريكانز التنزاني بهدف دون رد.

وجاء هدف الانتصار في الدقيقة 90 عن طريق سفيان بايازيد، ليمنح الفريق الجزائري ثلاث نقاط مهمة في بداية مشواره بالبطولة.

وبهذه النتيجة، تصدر مولودية الجزائر ترتيب المجموعة الثانية، متفوقًا بفارق الأهداف على الزمالك، الذي يمتلك الرصيد نفسه.

بيراميدز يتخطى المغرب الفاسي بثنائية

وفي المجموعة الرابعة، استهل بيراميدز مشواره بالفوز على ضيفه المغرب الفاسي المغربي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح عبد الرحمن مجدي في افتتاح التسجيل لبيراميدز بالدقيقة 57، مستغلًا هجمة مرتدة سريعة.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، أضاف أحمد عبد القادر الهدف الثاني، ليؤكد تفوق الفريق المصري ويحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة.

وتضم المجموعة الرابعة إلى جانب بيراميدز كلًا من المغرب الفاسي والهلال السوداني وحوريا كوناكري الغيني.

الترجي التونسي يضرب بثلاثية أمام ويليتي الأنجولي

وضمن منافسات المجموعة الأولى، حقق الترجي التونسي فوزًا كبيرًا على حساب ويليتي الأنجولي بثلاثة أهداف دون رد.

وافتتح لوكاس ريبيرو كوستا التسجيل للفريق التونسي في الدقيقة 19، بعدما نجح في تنفيذ ركلة جزاء حصل عليها الترجي.

وعزز يوسف بلايلي تقدم فريقه بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 38، قبل أن يختتم شهاب الجبالي الثلاثية في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ويقع الترجي في المجموعة الأولى التي تضم أيضًا ويليتي وبيترو لواندا الأنجوليين، ونواذيبو الموريتاني.