أكد اللواء ممدوح عبد القادر، مدير إدارة الحماية المدنية الأسبق، أن تأمين الشخص لنفسه يأتي في مقدمة الإجراءات التي يجب اتخاذها عند الوصول إلى موقع حادث على الطريق، حتى يتمكن من مساعدة الآخرين دون تعريض حياته للخطر.

وأوضح ممدوح عبد القادر، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه في حالة العثور على سيارة مشتعلة وأخرى بداخلها أشخاص، يجب إعطاء الأولوية لإنقاذ السيارة التي يوجد بداخلها أشخاص، مشددًا على أن حياة البشر تأتي قبل أي شيء آخر.

وأشار ممدوح عبد القادر، إلى ضرورة البدء بإخلاء الأشخاص وإخراجهم من داخل السيارة بسرعة كبيرة، مع كسر النوافذ إذا لزم الأمر لتسهيل عملية الإنقاذ، مؤكدًا أهمية التعامل بحرص مع المصابين عند نقلهم حتى لا تتفاقم حالتهم.

وأضاف ممدوح عبد القادر أن السيارات، مهما كانت فاخرة أو مرتفعة القيمة، تأتي في المرتبة الثانية بعد إنقاذ الأشخاص وإخلاء المصابين، ناصحًا المواطنين بألا ينشغلوا بإنقاذ السيارة نفسها مهما كانت قيمتها، وأن تكون الأولوية دائمًا لإنقاذ الأرواح.

كما أشار إلى أنه إذا شعر الشخص بوجود حرارة شديدة أو نارًا في موقع الحادث، فعليه الابتعاد سريعًا عن المكان والالتزام بجانبي الطريق، حفاظًا على سلامته.

وتحدث ممدوح عبد القادر عن كيفية التعامل مع الشخص الذي اشتعلت فيه النيران، موضحًا أنه يجب مطالبته بتغطية وجهه بسرعة، مع إمكانية إسقاطه على الأرض للمساعدة في إطفاء النيران باستخدام غطاء سيارة، والعمل على كتم الهواء عن جسمه لإخمادها.

وأضاف أن إطفاء النيران المشتعلة في جسم الإنسان بالمياه العادية أفضل من استخدام طفاية الحريق، وفقًا لما ذكره، محذرًا من أن المادة الموجودة في الطفاية قد تؤذي المصاب.