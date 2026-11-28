استقبل الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في لقاء شهد حضور عدد من الشخصيات الدبلوماسية والبرلمانية، وذلك وفقًا لما كشفه فاروق حسني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث نشر صورًا من اللقاء.

فاروق حسني

وأعرب فاروق حسني عن سعادته باستقبال وزير الخارجية، مشيدًا بشخصيته الدبلوماسية وخبرته السياسية الواسعة، ورؤيته في التعامل مع تعقيدات المشهدين الإقليمي والدولي.

وأكد أن هذه الخبرات تعكس المكانة الراسخة للدبلوماسية المصرية ودورها المحوري في مختلف القضايا.

ووصف وزير الثقافة الأسبق، اللقاء، بأنه كان كريمًا وثريًا، مشيرًا إلى ما شهده من رقي في الحوار وعمق في الرؤية واعتزاز بالمسؤولية الوطنية.

وشهد اللقاء حضور الدكتور محمد كمال، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والسفير إيهاب سليمان، مساعد وزير الخارجية للمراسم، والسفير ناجي غابة، نائب مساعد وزير الخارجية للتوثيق والمحفوظات.

واختتم فاروق حسني رسالته متمنيًا للدكتور بدر عبد العاطي دوام التوفيق والنجاح في أداء رسالته الوطنية، ومواصلة جهوده بما يليق بتاريخ مصر العريق ومكانتها الرفيعة ودورها المحوري على المستويين الإقليمي والدولي.