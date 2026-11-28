حقق الأهلي السعودي فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه التعاون بنتيجة 3-1، بعدما قلب تأخره بهدف إلى انتصار بثلاثية، في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب «الإنماء»، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي.

وفاجأ التعاون أصحاب الأرض بالتقدم في النتيجة، بعدما سجل نديم بايرامي الهدف الأول في الدقيقة 39، لكن الأهلي رفض إنهاء الشوط الأول متأخرًا، ونجح الإنجليزي إيفان توني في إدراك التعادل خلال الوقت بدل الضائع، وتحديدًا في الدقيقة 45+2.

ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل الأهلي ضغطه بحثًا عن هدف التقدم، حتى حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 72، انبرى لها توني بنجاح، ليحرز هدفه الشخصي الثاني ويمنح فريقه الأفضلية في النتيجة.

وقبل نهاية اللقاء، عزز ماثيوس جونسالفيس تفوق الأهلي بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 89، ليؤكد عودة الراقي ويحسم المواجهة لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وواصل إيفان توني تألقه اللافت في دوري روشن، بعدما رفع رصيده إلى 16 هدفًا خلال 11 مباراة، معززًا صدارته لترتيب هدافي المسابقة، كما تجاوز الرقم المسجل باسم لاعب الهلال السابق ويسلي، الذي أحرز 14 هدفًا في أول 11 مباراة له خلال موسم 2012-2013، وفقًا للإحصائية الواردة.

وبهذا الانتصار، رفع الأهلي رصيده إلى 27 نقطة، ليتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد التعاون عند 5 نقاط، ليظل في المركز قبل الأخير.