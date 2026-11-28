تترقب البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسط تحذيرات من سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ونشاط قوي للرياح قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة، إلى جانب انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مع تأثر البلاد بـ منخفض جوي في طبقات الجو العليا بالتزامن مع منخفض سطحي على البحر المتوسط.

وحذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من موجة جديدة من التقلبات الجوية تبدأ اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل، مشيرة إلى أن الحالة الجوية المرتقبة ستؤدي إلى تغيرات ملحوظة في درجات الحرارة، فضلًا عن فرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح على عدد من المناطق.



وأوضحت في تصريحات صحفية، أن درجات الحرارة على القاهرة الكبرى ستشهد انخفاضًا مع بداية الحالة الجوية الجديدة، لتسجل العظمى ما بين 20 و21 درجة مئوية، مقارنة بمستويات تتراوح بين 22 و23 درجة حاليًا، ما يجعل الأجواء أقرب إلى الطقس الشتوي، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وقبل بدء التقلبات الجوية المرتقبة، تشهد البلاد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية تستمر خلال الـ48 ساعة المقبلة، مع تسجيل درجات الحرارة معدلاتها الطبيعية بالنسبة لهذا الوقت من العام.

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية تبدأ الإثنين 30 نوفمبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تعرض البلاد بداية من يوم الإثنين 30 نوفمبر لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق من شمال البلاد وسيناء، يصاحبها فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، وانخفاض في درجات الحرارة، إلى جانب نشاط للرياح على بعض المناطق.

وتشير التوقعات إلى أن التقلبات الجوية الجديدة ستؤثر على عدد من المناطق الشمالية، مع امتداد التأثيرات تدريجيًا إلى مناطق أخرى، وسط تغيرات في طبيعة الأجواء وزيادة الإحساس ببرودة الطقس نتيجة نشاط الرياح.

وتتضمن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة مع الحالة المرتقبة ما يلي:

فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد وسيناء.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع بداية الحالة الجوية.

نشاط للرياح على بعض المناطق، بما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

احتمالات إثارة الرمال والأتربة في المناطق التي تشهد نشاطًا قويًا للرياح.

اضطراب الملاحة البحرية على مناطق من سواحل البحر المتوسط.

وتأتي هذه التغيرات مع تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، بالتزامن مع منخفض سطحي على البحر المتوسط، وهو ما يسهم في زيادة فرص تكون السحب وسقوط الأمطار على بعض المناطق.



تفاصيل المنخفض الجوي المرتقب وذروة التقلبات

تشير التوقعات المبدئية إلى تحرك المنخفض الجوي من المناطق الشمالية الغربية باتجاه باقي أنحاء الجمهورية تدريجيًا، مع احتمالات ببلوغ ذروة تأثيره منتصف الأسبوع، وسط استمرار فرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح واضطراب حركة الملاحة البحرية.

وتشهد حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تغيرات متتابعة في درجات الحرارة والظواهر الجوية، مع احتمالات تأثر المناطق الساحلية وشمال البلاد بصورة أكبر خلال مراحل تطور الحالة، وفق التوقعات الجوية المعلنة.

كما يؤدي نشاط الرياح إلى زيادة الإحساس ببرودة الطقس، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، في ظل انخفاض درجات الحرارة المتوقع مع بداية الأسبوع المقبل، وهو ما يستدعي متابعة تحديثات الأرصاد الجوية بشأن تطورات الحالة الجوية ومناطق التأثر.

حقيقة تعطيل الدراسة بسبب التقلبات الجوية

مع اقتراب حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تتزايد التساؤلات بشأن إمكانية تعطيل الدراسة في المحافظات، ومدى احتمالية منح الطلاب إجازة استثنائية بسبب الأمطار أو سوء الأحوال الجوية، خاصة مع توقعات بحدوث تغيرات في الطقس خلال الأيام المقبلة.

لكن حلول موعد التقلبات الجوية لا يعني تلقائيًا تعطيل الدراسة، إذ تظل قرارات تعليق الدراسة من اختصاص المحافظين، كل في نطاق محافظته، وفقًا لتقييم الأحوال الجوية ومدى تأثيرها على سلامة الطلاب والعاملين بالمدارس.



وتخضع قرارات تعطيل الدراسة للظروف الجوية التي تشهدها كل محافظة، ومدى تأثير الأمطار أو الرياح أو أي ظواهر أخرى على حركة التنقل والانتقال إلى المدارس، بما يضمن الحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين في المؤسسات التعليمية.

ومن المنتظر أن تتحدد أي قرارات بشأن تعليق الدراسة وفق تطورات الحالة الجوية والتقييمات المحلية، خاصة في المحافظات التي قد تشهد أمطارًا أو ظروفًا تؤثر على انتظام العملية التعليمية.

درجات الحرارة غدًا الأحد 29 نوفمبر 2026

تشهد البلاد غدًا الأحد 29 نوفمبر حالة من الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية، قبل بداية التقلبات المرتقبة اعتبارًا من الإثنين، وتأتي درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في عدد من المدن على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 24 درجة، والصغرى 14 درجة.

العظمى 24 درجة، والصغرى 14 درجة. الإسكندرية: العظمى 24 درجة، والصغرى 16 درجة.

العظمى 24 درجة، والصغرى 16 درجة. الإسماعيلية: العظمى 24 درجة، والصغرى 13 درجة.

العظمى 24 درجة، والصغرى 13 درجة. مطروح: العظمى 24 درجة، والصغرى 14 درجة.

العظمى 24 درجة، والصغرى 14 درجة. شرم الشيخ: العظمى 30 درجة، والصغرى 21 درجة.

العظمى 30 درجة، والصغرى 21 درجة. أسوان: العظمى 32 درجة، والصغرى 19 درجة.

وتعكس درجات الحرارة المتوقعة غدًا استمرار الأجواء المستقرة نسبيًا قبل التغيرات الجوية المنتظرة مع الإثنين ، حيث تبدأ درجات الحرارة في التراجع على القاهرة الكبرى ومناطق أخرى بالتزامن مع تأثر البلاد بالمنخفض الجوي.

وتظل متابعة بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية ضرورية خلال الأيام المقبلة، خاصة مع احتمالات تغير شدة الأمطار ومناطق سقوطها، ونشاط الرياح واضطراب الملاحة البحرية، إلى جانب القرارات المحلية المتعلقة بانتظام الدراسة في المحافظات المتأثرة بالتقلبات الجوية.