في خطوة جديدة على طريق دعم مصابي وأسر ضحايا حادث دائري الوراق، خصصت وزارة الصحة والسكان مسارات للدعم النفسي العاجل، إلى جانب إتاحة قنوات استشارة للمتضررين من تداعيات الواقعة، وذلك عبر الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

كيفية طلب المساعدة

وفرت الوزارة خطًا ساخنًا مخصصًا للاستشارات والدعم النفسي على الرقم 16328، ويعمل على مدار 24 ساعة يوميًا طوال أيام الأسبوع لتلقي الاتصالات وتقديم المساندة الفورية بسرية تامة.

الخدمة تشمل المتضررين نفسيًا من الحادث

لا تقتصر الخدمة على المصابين وأسر الضحايا فحسب، بل تشمل أيضًا أي شخص تأثرت حالته النفسية جراء الحادث أو نتيجة التعرض للصور ومقاطع الفيديو المؤلمة المتداولة. وفي الحالات التي تستدعي تدخلًا أعمق، يتم توجيه المتصلين نحو العيادات والخدمات النفسية التابعة للأمانة العامة لمتابعة حالتهم بشكل متخصص.

خدمات الدعم داخل المستشفيات

دفعت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بفرق متخصصة إلى المستشفيات التي تستقبل المصابين، بالتنسيق مع إداراتها والفرق الطبية المعالجة؛ بهدف تقييم الاحتياجات النفسية لكل مصاب أو مرافق على حدة، وتقديم الدعم المناسب، ومتابعة أي طارئ نفسي ميدانيًا، فضلاً عن تزويد الأطقم الطبية والتمريضية بإرشادات التعامل النفسي السليم مع المتضررين وذويهم.

كيف تحمي أسرتك من الأثر النفسي؟

حددت الإدارة المركزية للصحة النفسية وعلاج الإدمان مجموعة من الخطوات العملية التي يُنصح بالالتزام بها للتخفيف من الأثر النفسي للأزمة والحفاظ على سلامة المحيطين:

- حماية الأطفال والمراهقين: تجنب تشغيل أو عرض مقاطع الفيديو والصور الصادمة أمام الأطفال والمراهقين للحد من تعرضهم المتكرر للأذى النفسي.

- الامتناع عن نشر الصور والمقاطع: عدم تداول أو إعادة نشر صور ومقاطع الفيديو الخاصة بالمصابين والضحايا؛ نظرًا لما يسببه ذلك من انتهاك لخصوصية الأسر وزيادة لمعاناتهم.

- تقديم مساندة تحترم الخصوصية: دعم المتضررين معنويًا ومراعاة مشاعرهم دون اقتحام مساحتهم الخاصة أو الضغط عليهم.

- الاعتماد على المصادر الرسمية: استقاء المعلومات من البيانات الرسمية فقط وتجنب ترويج الشائعات أو الأخبار غير الموثقة التي ترفع مستويات القلق والتوتر.

وأكدت الوزارة أن طلب الاستشارة النفسية يمثل خطوة أساسية للتعامل السليم مع الأزمات، مع استمرار متابعة وتقييم جودة الخدمات المقدمة لضمان سرعة الاستجابة.