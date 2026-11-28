أكد السفير عاطف سالم، سفير مصر الأسبق لدى تل أبيب، أن إسرائيل تتعامل مع القوانين الدولية والاتفاقيات الأممية باعتبارها أمورًا لا تلزمها، انطلاقًا من تصورها الأيديولوجي لنفسها باعتبارها «شعب الله المختار»، وهو ما يفسر تناقض مواقفها تجاه المؤسسات الدولية.

وأوضح سالم، خلال لقائه ببرنامج «الساعة 6»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة «الحياة»، أن إسرائيل، رغم تنكرها لدور الأمم المتحدة، تقدمت بطلب الانضمام إليها في 15 مايو 1948، بعد يوم واحد من إعلان قيامها في 14 مايو من العام نفسه.

تبرير احتلال الأراضي الفلسطينية

وأشار إلى أن المنظمة الدولية تعاملت مع طلب عضوية إسرائيل باعتبارها دولة متنازعًا عليها، ورفضت قبولها مرتين قبل الموافقة على انضمامها في المحاولة الثالثة، بعد مرور عام كامل، لافتًا إلى أن تل أبيب تستند حاليًا إلى المنطق ذاته في محاولة تبرير احتلال الأراضي الفلسطينية، من خلال وصفها بأنها أراضٍ متنازع عليها، مستندة إلى ادعاءات توراتية وروايات تاريخية تعود إلى نحو 3 آلاف عام.