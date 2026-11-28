قال أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية» من لبنان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي وسّع اعتداءاته خلال الساعات القليلة الماضية في الجنوب اللبناني، من خلال تكثيف الغارات الجوية وعمليات القصف المدفعي، إلى جانب تنفيذ تفجيرين من أضخم التفجيرات التي شهدتها المنطقة، استهدف أحدهما حيًا سكنيًا كاملًا في بلدة القنطرة، والآخر مناطق سكنية في بلدة زوطر الشرقية.

وأضاف سنجاب، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، أن الغارات الجوية استهدفت مجددًا بلدة كفرتبنيت بأكثر من غارة، بالتزامن مع استمرار القصف المدفعي في عدد من بلدات الجنوب اللبناني، شمل القطاع الغربي، وتحديدًا بلدة المنصوري بقضاء صور، والقطاعين الأوسط والشرقي، وصولًا إلى بلدة زوطر الشرقية شمال نهر الليطاني، ومحيط بلدتي القنطرة وبرعشيت، إلى جانب بلدات أخرى.

وأوضح مراسل «القاهرة الإخبارية» أن التفجيرين اللذين نفذهما جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفا مناطق سكنية وممتلكات للمواطنين، مشيرًا إلى أن بلدة زوطر الشرقية تخضع للاحتلال الإسرائيلي منذ نهاية الحرب وحتى الآن، ويوجد بها جيش الاحتلال على الأرض.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تتوسع في عمليات التفخيخ والتفجير بهدف طمس ملامح هذه المناطق وتغيير هويتها، لا سيما في البلدات التي تحتلها بالجنوب اللبناني، مؤكدًا وجود تحركات لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدد من البلدات بالجنوب اللبناني، من بينها بلدة الميري في قضاء حاصبيا.