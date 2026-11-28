أكد السيد أسامة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أهمية مباراة الإفريقي التونسي المقرر لها اليوم، السبت، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف في تصريحات على هامش الفعاليات الإعلامية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" قبل المباراة أن الزمالك يتطلع لتحقيق الفوز في لقاء اليوم للاستمرار في المنافسة على اللقب القاري.

واختتم اللاعب تصريحاته بالتأكيد على جاهزية جميع اللاعبين لتحقيق الفوز لإسعاد الجماهير.

ويستضيف الزمالك نظيره الأفريقي التونسي في السادسة مساء اليوم، السبت، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد فريق الزمالك على رأس المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، رفقة يانج أفريكانز التنزاني ومولودية الجزائر والأفريقي التونسي.