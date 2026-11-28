كشف حمادة السيد، عبر برنامج «ستاد مصر»، عن تفاصيل ترشيحه للانضمام إلى الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة سامي قمصان، موضحًا أنه اعتذر عن قبول المهمة حتى لا يتسبب في أي حرج للأخير، مؤكدًا أن قراره جاء دون التعرض لأي ضغوط، وأنه يعتبر مجرد ترشيحه شرفًا كبيرًا له.

الأهلي

وأوضح السيد أن تجربته السابقة داخل نادي الزمالك تمثل محطة يفتخر بها في مسيرته التدريبية، مشيرًا إلى أنه تحدث مع إدارة المقاولون العرب قبل اعتذاره للأهلي، وأبلغهم برغبته في العودة إلى النادي وتولي المسئولية من جديد.

وأكد حمادة السيد أن علاقته بسامي قمصان تمتد إلى 25 عامًا من الصداقة والعمل المشترك، مشددًا على أن الأخير من أكبر الداعمين له، وأن الجميع يعمل من أجل مصلحة الكرة المصرية، متمنيًا التوفيق لقمصان في مهمته المقبلة.