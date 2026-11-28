يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، عندما يستضيف النادي الإفريقي التونسي، مساء اليوم السبت 28 نوفمبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، في افتتاح مشوار الفريقين بالبطولة القارية.

موعد مباراة الزمالك والنادي الإفريقي

تنطلق مباراة الزمالك والنادي الإفريقي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءً بتوقيت تونس، وسط تطلعات الفريق الأبيض لتحقيق بداية قوية وحصد أول ثلاث نقاط في دور المجموعات.

كيف تشاهد مباراة الزمالك والنادي الإفريقي اليوم في دوري أبطال إفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإفريقي

يمكن متابعة المواجهة عبر قناة beIN Sports HD 2، كما تتاح مشاهدة المباراة من خلال تطبيقي TOD وbeIN Connect.

ويدخل الزمالك اللقاء مرتديًا الزي الأبيض، المكون من القميص والشورت، بينما يظهر حارس مرماه باللون الأصفر، وفقًا لما أسفر عنه الاجتماع الفني للمباراة.

في المقابل، يخوض النادي الإفريقي المواجهة بالزي الأسود، على أن يرتدي حارس مرماه اللون الأزرق.

معتمد جمال يطالب لاعبي الزمالك ببداية قوية

وعلى الجانب الفني، عقد معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل مران الجمعة، شدد خلالها على أهمية التركيز والالتزام بالتعليمات الفنية، وبذل أقصى جهد لتحقيق الفوز في ضربة البداية.

وأكد جمال ثقته في قدرة لاعبيه على تقديم مباراة قوية وإسعاد الجماهير البيضاء، كما استعرض معهم عددًا من الجوانب الفنية والخططية التي يسعى لتنفيذها أمام الفريق التونسي.