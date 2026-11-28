تعهد عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، بحسم المعركة ضد ميليشيا الدعم السريع، حسبما افادت قناة "القاهرة الإخبارية " في خبر عاجل .

وقال البرهان: “كل من يحمل السلاح في مواجهة الدولة أو يساند الميليشيا يقف ضد السودان بأكمله”.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر رفيع بالجيش السوداني أن ميليشيا الدعم السريع استهدفت منذ قليل مقار عسكرية ومدنية في مدينة الدمازين بعدد من الطائرات المسيرة.

ومؤخرا ؛ نجح الجيش السوداني في السيطرة على منطقة خور مقنزا جنوبي الدمازين عاصمة إقليم النيل الأزرق بعد يومين من إعلان تحالف الدعم السريع والحركة الشعبية السيطرة على المنطقة.