أطلق الدفاع المدني السعودي، اليوم السبت، تنبيه الإنذار المبكر في منطقة جازان جنوب غربي المملكة العربية السعودية، للتحذير من وجود خطر محتمل، وذلك عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، في إطار الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى حماية المواطنين والمقيمين.

وذكرت صحيفة «البلاد» السعودية، في خبر عاجل، أن الدفاع المدني أعلن تفعيل التنبيه في جازان، بالتزامن مع متابعة الجهات المختصة للموقف، ودعوة السكان إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات الرسمية، حفاظًا على سلامتهم.

وفي تطور لاحق، أعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر عن منطقة جازان، مطالبًا المواطنين والمقيمين بمواصلة اتباع تعليمات السلامة، مع التشديد على ضرورة تجنب التجمهر والتصوير، وعدم تداول المعلومات أو المقاطع المتعلقة بالعمليات الأمنية ومواقع سقوط المقذوفات أو التعامل مع التهديدات الجوية.

تعليمات الدفاع المدني السعودي للسكان

وتتضمن إرشادات السلامة التي تصدر خلال تفعيل الإنذار المبكر ضرورة التوجه إلى أقرب مكان آمن داخل المباني، والابتعاد عن النوافذ والزجاج والأماكن المكشوفة، والبقاء في المواقع الآمنة حتى صدور إعلان رسمي بانتهاء الخطر.

كما تحذر السلطات السعودية من التجمهر في مواقع الأحداث أو تصوير العمليات المرتبطة بالتصدي للصواريخ والطائرات المسيرة، أو نشر معلومات بشأن مواقع سقوطها، لما قد يترتب على ذلك من مخاطر أمنية ومسؤولية قانونية.

ويأتي تفعيل الإنذار في جازان بالتزامن مع تطورات أمنية تشهدها المنطقة، وصدور تنبيهات مماثلة في مناطق سعودية أخرى، بينها محافظة خميس مشيط والمنطقة الشرقية، وفق تقارير إعلامية.

وتؤكد هذه الإجراءات أهمية منظومة الإنذار المبكر في إيصال التحذيرات العاجلة إلى السكان، بما يتيح اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وتقليل المخاطر المحتملة، فيما دعا الدفاع المدني إلى الاتصال بالرقم 998 عند وقوع حالات طوارئ.