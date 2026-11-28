أكد الجيش الأمريكي أن منصته الحاسوبية "كلاود وان" مؤمنة بالكامل، نافيا وجود أي مشكلات تتعلق بأمنها السيبراني، وذلك دون أن ينفي صراحة تعرضها للاختراق، عقب تقارير إعلامية تحدثت عن اختراق المنصة الرئيسية للحوسبة السحابية التابعة للقوات الجوية الأمريكية.

وقال مسئول في وزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون) في بيان: "إن أنظمة وزارة الحرب آمنة ومحصنة، ويديرها على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع نخبة من أفضل الخبراء والفرق في العالم، وسنواصل الحفاظ على جميع العمليات والتطبيقات الحيوية".. حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية.

ورغم عدم تقديم البنتاجون إجابة قاطعة بشأن تعرض منصة "كلاود وان" للاختراق، أفادت مصادر بأن اختراق المنصة قد اُكتشف خلال الشهر الماضي.

يُذكر أن منصة "كلاود وان"، لطالما كانت هدفا لقراصنة الإنترنت، علما بأن قيادة المنصة كانت قد تباهت في عام 2023 بتحقيق "نسبة نجاح بلغت 100%" في إحباط محاولات اختراقها.

وفي الأسابيع الأخيرة، وردت تقارير عن تعرض وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي لهجمات سيبرانية، إلى جانب موردين لمؤسسات مالية أمريكية كبرى، من بينها "جي بي مورجان تشيس" و"فيزا" و"ماستركارد".

ولا تقتصر هذه الاضطرابات التقنية على الولايات المتحدة فحسب، إذ تعرضت المفوضية الأوروبية في شهر أكتوبر الماضي لهجوم سيبراني نُفذ بمساعدة تقنيات الذكاء الاصطناعي.