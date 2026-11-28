كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "نقل" بتحميل حمولة زائدة دون إحكام ربطها وتسليبها حال سيره بأحد الطرق بالجيزة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص تم تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها سائق "يحمل رخصة قيادة سارية" ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه منذ أكثر من شهرين حال سيره أعلى الطريق الدائرى بنطاق محافظة الجيزة، ونفى علمه بتداول المقطع فى الوقت الراهن.

وتم التحفظ على السيارة.. واتخاذ الإجراءات القانونية.