استدعت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم، هادي هاشم، سفير الجمهورية اللبنانية لدى مملكة البحرين، حسب وكالة الأنباء البحرينية.

وذكرت الوكالة، أنه استقبله السفير الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة، مدير عام العلاقات الثنائية، وسلّمه مذكرة احتجاج رسمية على انعقاد لقاء في بيروت تضمّن ادعاءات باطلة وتصريحات مسيئة لمملكة البحرين وسلطتها القضائية.

البحرين تستدعي السفير اللبناني

وأكد مدير عام العلاقات الثنائية، رفض مملكة البحرين القاطع لما صدر في هذا اللقاء باعتباره تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية.

كما طالب الجهات اللبنانية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه اللقاءات.

وجدد علي حرص المملكة على علاقاتها الأخوية مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة، حسب البيان.