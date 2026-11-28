حذر الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، من استمرار تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية على الاقتصاد العالمي، رغم التهدئة النسبية، مؤكدًا أن الأسواق الدولية لا تزال تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار المحروقات، وهو ما ينعكس على أسعار السلع ومعدلات التضخم.

وأوضح شعيب، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن تكاليف الشحن ارتفعت بأكثر من 4 أضعاف مقارنة بمستوياتها قبل الحرب، بالتزامن مع زيادة تكاليف التأمين على الحاويات، ورفض بعض شركات التأمين تغطية عدد من السلع، الأمر الذي يرفع تكلفة نقل المنتجات ويؤثر في أسعارها النهائية للمستهلكين.

وأشار إلى أن الأسواق العالمية مرت بثلاث مراحل منذ بداية الحرب، بدأت بمرحلة الصدمة، ثم مرحلة التكيف مع تداعيات الأزمة، وصولًا إلى مرحلة الحصار البحري، لافتًا إلى أن الاقتصاد العالمي يعيش حاليًا حالة من عدم اليقين، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وعودة ملف الرسوم الجمركية إلى الواجهة.

تراجع القوة الشرائية وزيادة الضغوط على المستهلكين

وأضاف الخبير الاقتصادي أن ارتفاع تكاليف السلع خلال الأشهر السبعة أو الثمانية الماضية لم يقابله ارتفاع مماثل في مستويات الأجور حول العالم، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين أسعار المنتجات والقدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح أن هذه الفجوة تسببت في تراجع القوة الشرائية للمستهلكين، وزيادة الضغوط المعيشية، مشيرًا إلى أن استمرار ارتفاع الأسعار دون تحسن مماثل في الدخول يدفع الأسواق إلى أوضاع تشبه الركود الاقتصادي.

وأكد شعيب أن تجاوز هذه التحديات يتطلب تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول، بدلًا من استمرار النزاعات السياسية والعسكرية التي تزيد اضطراب الأسواق وتؤثر على حركة التجارة وسلاسل الإمداد.

الديون العالمية تتجاوز 356 تريليون دولار

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه مجموعة من الأزمات المتشابكة، تشمل الطاقة والتغيرات المناخية والغذاء وارتفاع مستويات الديون، التي تجاوزت 356 تريليون دولار، بما يضيف أعباء جديدة على الاقتصادات المختلفة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تواجه عجزًا هيكليًا في الميزان التجاري، إلى جانب عجز في الميزانية العامة، فضلًا عن تجاوز ديونها 40 تريليون دولار، وهو ما يعكس حجم الضغوط التي تواجه أكبر الاقتصادات العالمية.

أوروبا تواجه ضغوطًا بسبب أسعار الطاقة

وأوضح شعيب أن الدول الأوروبية تواجه بدورها تحديات اقتصادية، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة واستنزاف المخزونات، إلى جانب صعوبات تدبير احتياجاتها من المحروقات وتوفير الإمدادات اللازمة.

وأكد أن استمرار هذه الأزمات يفرض تحديات إضافية على الاقتصاد العالمي، خاصة مع ارتباط أسواق الطاقة والغذاء والتجارة الدولية ببعضها البعض، وتأثر تكاليف الإنتاج والنقل والتأمين بالتوترات الجيوسياسية.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن تجاوز حالة عدم اليقين الحالية يتطلب الحد من الصراعات وتعزيز التعاون بين الدول، بما يساعد على استقرار الأسواق وتحسين حركة التجارة العالمية وتقليل الضغوط التضخمية على المواطنين.