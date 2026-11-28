أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم السبت، أنها تلقت بلاغاً عن تعرض سفينة شحن تجارية للاختطاف من جانب عناصر مسلحة في خليج عدن على بعد 64 ميلاً بحرياً جنوب غرب منطقة "بلحاف" الساحلية اليمنية.

وجاء في تحذير صادر عن الهيئة أن الحادث الذي أبلغ عنه ربان السفينة وقع في الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم بتوقيت جرينيتش، وأن الربان أفاد بأن أشخاصاً مسلحين صعدوا على متن السفينة دون تصريح، ويفرضون سيطرتهم عليها حالياً، وتم إبلاغ السلطات المختصة.

ونصحت الهيئة جميع السفن المارة في المنطقة بتوخي الحذر وإبلاغها عن أي نشاط مشبوه، وذلك في الوقت الذي تجري فيه السلطات تحقيقاتها حول الواقعة.