قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن العملية العسكرية التي أغرقت طرادا روسيا عند ‌قاعدة بحرية ليبية تمت دون تنسيق مسبق مع الحلفاء الأوروبيين.

هجوم بنغازي

وأضاف زيلينسكي في وقت متأخر من أمس الجمعة أنه أكد ذلك خلال مكالمة هاتفية ⁠مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني.

وكتب الرئيس الأوكراني في منشور على منصة إكس: "ناقشنا القضايا التي نواجهها حاليا، ومن المهم أن نتفهم بعضنا البعض".

وتابع قائلا "أكدت أن العملية الأخيرة في ليبيا تمت دون تنسيق مسبق مع شركائنا الأوروبيين".

كانت ميلوني قد حذرت أوكرانيا من السماح ‌للحرب ⁠مع روسيا بالامتداد إلى البحر المتوسط.

وقالت أوكرانيا هذا الشهر إن زوارقها المسيرة أغرقت السفينة الحربية الروسية (ميركوري) في قاعدة بحرية في بنغازي، ⁠كما أصابت سفينة شحن روسية قبالة الساحل الليبي، والتي قالت كييف إنها كانت تستخدم لنقل ⁠الأسلحة.

وقالت أوكرانيا إن العملية موجهة ضد الجيش الروسي وليس ضد ليبيا نفسها.