قالت القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، إن واقعة قرصنة تحدث حاليا مرتبطة بسفينة تجارية قبالة سواحل الصومال.

واقعة قرصنة في خليج عدن

وتلقي مركز الأمن البحري للمحيط الهندي (MSCIO) ، معلومات بشأن وقوع حادث قرصنة لا يزال جاريًا، في نحو الساعة 06:55 بالتوقيت العالمي المنسق، اليوم السبت، عند الإحداثيات 12°52 شمالًا و047°58 شرقًا، على بعد نحو 120 ميلًا بحريًا شمال غربي مدينة بوصاصو الصومالية، في خليج عدن.

وأفادت المعلومات، بأن ستة قراصنة مسلحين صعدوا على متن سفينة تجارية، فيما يتحصن أفراد الطاقم حاليًا داخل غرفة الحماية بالسفينة، ولم تُسجل أي إصابات حتى هذه المرحلة.

وتجري عملية أتالانتا التابعة للاتحاد الأوروبي تحقيقًا بشأن الحادث.

ونُصحت السفن العاملة في المنطقة بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بأفضل ممارسات الإدارة البحرية (BMP-MS)، والإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة أو معلومات ذات صلة إلى مركز الأمن البحري للمحيط الهندي (MSCIO).