أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف حملة توعوية جديدة تحت عنوان «حتى لا تتكرر الأوجاع»، بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تستهدف نشر ثقافة احترام الطريق، وتعزيز الوعي بحقوق الآخرين، والتأكيد على مسؤولية كل فرد في الحفاظ على سلامة المجتمع، ومواجهة التصرفات الخاطئة التي تهدد حياة المواطنين وتعرض أمنهم للخطر أثناء استخدام الطرق.

وتسعى الحملة إلى ترسيخ مفهوم الأخلاق باعتبارها ممارسة فعلية تظهر في السلوك اليومي، وليست مجرد مبادئ أو شعارات يرددها الإنسان، وذلك من خلال التأكيد على ضرورة احترام حقوق الآخرين، والالتزام بالقواعد المنظمة للحياة العامة، والتمسك بالقيم الإسلامية التي تدعو إلى الرحمة والتسامح وحماية النفس والابتعاد عن إلحاق الضرر بالغير.

احترام الطريق واجب أخلاقي وإنساني

وأكد الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن الطريق حق مشترك بين جميع المواطنين، وأن مراعاة قواعد المرور وآداب استخدام الطرق تتجاوز الالتزام بالقانون، لتصبح واجبًا أخلاقيًا وإنسانيًا يعبر عن احترام حياة الآخرين وصيانة حقوقهم.

وأشار إلى أن الالتزام بالتعليمات المرورية، والتحلي بضبط النفس، والتسامح في التعامل، ومراعاة السلوك الحضاري، كلها قيم راسخة في تعاليم الإسلام، الذي يحث على تطبيق الأخلاق في مختلف تفاصيل الحياة اليومية.

وشدد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية على أن الحفاظ على سلامة الآخرين ليس مسؤولية جهة بعينها، وإنما واجب يتحمله كل فرد، من خلال تصرفاته والتزامه بالقواعد التي تنظم حركة الطريق وتضمن سلامة مستخدميه.

القيادة المتهورة واستخدام الهاتف أبرز السلوكيات المستهدفة

وتتناول الحملة عددًا من الممارسات السلبية التي تمثل تهديدًا لسلامة المواطنين وتحتاج إلى مواجهة من خلال زيادة الوعي، ومن أبرزها القيادة المتهورة، وعدم الالتزام بالتعليمات المرورية، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، والتعدي على حقوق المشاة، وعدم مراعاة حقوق بقية مستخدمي الطريق.

وتعمل الحملة على مواجهة هذه السلوكيات وتصحيح المفاهيم المرتبطة بها عبر رسائل توعوية تؤكد خطورة الاستهانة بقواعد الطريق، وما قد ينتج عنها من تهديد لحياة الآخرين، مشيرة إلى أن احترام حقوق جميع مستخدمي الطرق، سواء كانوا سائقين أو مشاة، يعكس مستوى الوعي والرقي والتحضر في المجتمع.

رسائل مباشرة ورقمية لترسيخ المسؤولية المجتمعية

وأوضح الدكتور محمد الجندي أن الحملة تعتمد على نشر رسائل توعوية مباشرة وإلكترونية، من خلال أساليب متنوعة تتسم بالجاذبية، بهدف تعزيز الوعي بالممارسات الصحيحة، ومساعدة أفراد المجتمع على إدراك أهمية مراجعة سلوكياتهم اليومية وتصحيح ما قد يتسبب منها في الإضرار بالآخرين.

وأضاف أن بناء مجتمع أكثر التزامًا يبدأ من تغيير سلوك الفرد، وأن احترام حقوق الآخرين والحرص على سلامتهم يمثلان مسؤولية جماعية تستلزم تعاون الجميع، والتمسك بالسلوك الحضاري الذي يحمي الأرواح ويحفظ الحقوق.

وتؤكد الحملة في رسالتها الختامية أن الأخلاق هي المعيار الذي يضبط تصرفات الإنسان ومواقفه، وأن احترام الطريق يبدأ باحترام الإنسان، فالسلوك المسؤول يمكن أن يكون سببًا في إنقاذ حياة، والتصرف الحضاري يسهم في بناء مجتمع أكثر أمنًا ورقيًا، ويحول القيم الأخلاقية إلى ممارسات حقيقية يلمسها الجميع في حياتهم اليومية.