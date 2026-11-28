أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، أن منظومة الدفاع الجوي اعترضت ودمّرت صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية.

وأكد التحالف نجاح عملية الاعتراض قبل أن يبلغ الصاروخ هدفه، في إطار منظومة الدفاع الجوي المتكاملة التي تعمل على صدّ الهجمات الحوثية المتكررة على المناطق السعودية.

اعتراض صاروخ كروز في الرياض

وفي وقت سابق من فجر اليوم السبت، أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف أن الدفاع الجوي اعترض ودمّر صاروخًا طوافًا «كروز» أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه منطقة الرياض.

كما أعلن الدفاع المدني السعودي، عن زوال الخطر عن المنطقة الشرقية ومحافظة الخرج وجازان صباح اليوم السبت.

وفي منتصف ليلة السبت، نجحت الدفاعات الجوية لقوات تحالف دعم الشرعية في إعتراض وتدمير مسيرتين أطلقتهما الفصائل اليمنية باتجاه العاصمة السعودية الرياض والمنطقة الجنوبية .