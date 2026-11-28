تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جهود مديرية التموين في تكثيف الحملات الرقابية على مصانع ومنشآت إنتاج وتداول المنظفات، التي أسفرت عن ضبط 10 أطنان و500 كجم من الكلور والصابون السائل والمواد المستخدمة في تصنيع المنظفات مجهولة المصدر، داخل 7 منشآت تعمل دون ترخيص بمراكز ومدن السنطة وزفتى والمحلة الكبرى وسمنود، وذلك في إطار التصدي للغش التجاري ومنع تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات قد تمثل خطرًا على صحة المواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وأوضح المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين بالغربية، أن الحملة التي ترأسها استهدفت عددًا من المنشآت، وقد أسفرت أعمال التفتيش بمركز السنطة عن ضبط 1800 كجم كلور دون بيانات داخل منشأة غير مرخصة لإنتاج الصابون، و1500 كجم صابون سائل مجهول المصدر داخل منشأة أخرى، إلى جانب ضبط 1200 كجم كلور دون بيانات بمنشأة لبيع المنظفات، و1600 كجم كلور داخل منشأة غير مرخصة لإنتاج المنظفات.

تحرك تنفيذي عاجل

وأضاف أن الحملة تمكنت من ضبط طن صابون سائل أحمر اللون وطن كلور مجهول المصدر بإحدى المنشآت غير المرخصة بنطاق زفتى، كما أسفرت أعمال التفتيش بمدينة المحلة الكبرى عن ضبط 1500 كجم من المواد مجهولة المصدر داخل 25 برميلًا، زنة الواحد 60 كجم، فيما تم بمركز سمنود ضبط 900 لتر من الصابون السائل مجهول المصدر دون فواتير أو مستندات تثبت جهة إنتاجه.

ردع مخالفين

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات التموينية والرقابية على المصانع والمنشآت والأسواق بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتصدي بكل حسم لمحاولات تصنيع أو تداول منتجات مجهولة المصدر أو العمل دون ترخيص، مشددًا على أهمية إحكام الرقابة على السلع المتداولة وحماية صحة وسلامة المواطنين.

احكام الرقابة على السلع

وتم التحفظ على جميع المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.