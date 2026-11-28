أصيب 3 أشخاص، في حادث تصادم وقع بين سيارتين بقرية كوم الضبع التابعة لمركز نقادة، جنوب قنا.



تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين، نتج عنه إصابة 3 أشخاص.

بالانتقال والفحص، تبين تصادم سيارتين، نتج عنه إصابة كل من: أيمن سعد محمود سالمان، وإسلام طاهر أحمد، ومحمد سيد بكري.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى نقادة المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.