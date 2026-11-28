

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، خروج عربة قطار عن القضبان بمحطة أولاد عمرو، رفع 24 طن مخلفات بطريق قوص..والمحافظ يوجه بتكثيف حملات النظافة والتجميل، ويؤكد متابعة مستمرة لإعادة تسيير حركة القطارات عقب خروج عربتين بأولاد عمرو بعد خروج عربتين عن القضبان، وعودة حركة القطارات لطبيعتها دون عوائق، وإصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق قنا الصحراوي الغربي





خروج عربة قطار عن القضبان بمحطة أولاد عمرو في قنا

شهدت محطة أولاد عمرو التابعة لمركز قنا، اليوم الجمعة، خروج عربة قطار عن قضبان السكة الحديد، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، فيما تحركت الجهات المعنية للتعامل مع الواقعة وإعادة انتظام حركة القطارات.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بخروج عربة قطار عن القضبان بمحطة أولاد عمرو، وعلى الفور جرى إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع البلاغ.

رفع 24 طن مخلفات بطريق قوص.. محافظ قنا يوجه بتكثيف حملات النظافة والتجميل





وجّه اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع كفاءة الطرق والميادين بمختلف مراكز المحافظة، فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضارى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهد مركز قوص، تحت إشراف الدكتور علاء شاكر، رئيس المركز، تنفيذ أعمال نظافة وتجميل أسفل محيط محور الشهيد باسم فكري بطريق قوص الحراجية، استهدفت إزالة المخلفات والأتربة المتراكمة وتحسين المظهر العام للطريق.

محافظ قنا: متابعة مستمرة لإعادة تسيير حركة القطارات عقب خروج عربتين بأولاد عمرو

أكد اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، تحرك كافة الجهات التنفيذية والفنية المعنية بشكل فوري للتعامل مع واقعة خروج عجلات عربتين عن القضبان بالقرب من قرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا، والعمل على إعادة تسيير حركة القطارات في أسرع وقت ممكن.

وأوضح محافظ قنا، بأن الواقعة لم تسفر عن وقوع أي إصابات أو خسائر، مشيرًا إلى أن الأجهزة المختصة بدأت أعمال التعامل الفني مع الحادث، لرفع العربتين وإعادتهما إلى مسارهما الطبيعي على القضبان، باستخدام ونش هيئة السكك الحديدية.

بعد خروج عربتين عن القضبان.. محافظ قنا: عودة حركة القطارات لطبيعتها دون عوائق



أعلن اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، عودة وانتظام حركة القطارات بشكل طبيعي في الاتجاهين، عقب الانتهاء من أعمال رفع وإعادة عجلات عربتين بالقطار رقم 935 إلى مسارهما الطبيعي على القضبان، بعد خروجهما بالقرب من قرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا.

وأكد محافظ قنا، أن الأجهزة التنفيذية والجهات الفنية المعنية تحركت على الفور منذ وقوع الحادث، للعمل على إعادة تسيير حركة القطارات في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى الدفع بونش هيئة السكك الحديدية وفرق الصيانة والطوارئ للتعامل مع الواقعة.





إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق قنا الصحراوي الغربي

أصيب 7 أشخاص، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من مدخل قرية المحروسة التابعة لمركز قنا، ما أسفر عن إصابتهم بإصابات متنوعة.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي، بعد مدخل قرية المحروسة، وعلى الفور جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.