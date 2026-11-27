أصيب 7 أشخاص، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من مدخل قرية المحروسة التابعة لمركز قنا، ما أسفر عن إصابتهم بإصابات متنوعة.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي، بعد مدخل قرية المحروسة، وعلى الفور جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، حيث تبين إصابة 7 أشخاص جراء انقلاب السيارة، وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهم في موقع الحادث.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى التعامل مع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير الحركة المرورية بالطريق.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على أسباب وملابسات الحادث.