قالت الإعلامية لميس الحديدي إن حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق تسبب في حالة كبيرة من الوجع والحزن داخل مصر، موضحة أن كل من شاهد مشاهد الحادث شعر وكأنه موجود في مكان الواقعة وتوقيتها، خاصة أن الطريق الدائري من الطرق التي يعبرها المصريون يوميًا، ما جعل الجميع يشعر بأن الموت أصبح قريبًا منه للغاية.

شباب حاولوا إنقاذ الضحايا ولم يعودوا

وأضافت مقدمة برنامج «الصورة»، عبر قناة «النهار»، أن المصريين وجدوا أنفسهم في لحظة واحدة يتواصلون مع أبنائهم وأهاليهم وأصدقائهم للاطمئنان عليهم ومعرفة أماكن وجودهم، خوفًا من أن يكونوا على الطريق الدائري في التوقيت والمكان نفسيهما اللذين وقع فيهما الحادث، مؤكدة أن هذا الطريق ليس بعيدًا عن حياة أي شخص، بل يمر عليه الجميع باستمرار.

وأوضحت الحديدي أن المشاهد كانت قاسية للغاية، خاصة احتراق الأشخاص أمام أعين الجميع، إلى جانب ما فعله عدد من الشباب الذين وصفتهم بالشهماء، بعدما اندفعوا لمحاولة إنقاذ الآخرين، وظلوا يصرخون مطالبين الموجودين بالابتعاد، مرددين: «ارجعوا ارجعوا ارجعوا»، لكنهم لم يعودوا، معتبرة أن هذه التفاصيل ضاعفت حجم الوجع الذي شعر به المصريون.

وأكدت أن تكرار حوادث الطرق تسبب في حالة من الإرهاق والحزن لدى المواطنين، قائلة: «حادثة ورا حادثة ورا حادثة.. بجد تعبنا، بجد تعبنا»، مشيرة إلى أن كل حادثة يكون لها سبب ومبررات، ثم ينتهي الأمر باعتبارها خطأ فرديًا، وينسى الجميع ما حدث، قبل أن تقع حادثة جديدة تحصد مزيدًا من الأرواح وتترك ألمًا أكبر.

وانتقدت الحديدي عدم التعلم من الحوادث المتكررة، وغياب محاسبة المسؤولين عن الأخطاء، موضحة أن المأساة تتكرر في كل مرة، ثم يُختزل الأمر مجددًا في وصفه بأنه خطأ فردي، دون أن يترتب على ذلك تغيير حقيقي أو محاسبة أحد.

واختتمت حديثها بالتأكيد أن الحوادث من هذا النوع تترك المصريين في حالة رعب دائم على أبنائهم وأنفسهم، خاصة أن الجميع يستخدم الطريق الدائري يوميًا، ما يجعل الخوف حاضرًا في كل مرة يسلكون فيها الطريق.