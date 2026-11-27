انتقد الإعلامي محمد فارس، مقدم البرامج بقناة الأهلي، حالة الغموض التي تحيط بملف الجهاز الفني للفريق، قبل 48 ساعة من خوض أولى مبارياته في دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، مشيرًا إلى عدم وضوح الرؤية بشأن الجهاز الفني المؤقت، رغم الإعلان رسميًا عن بعض الأسماء، في ظل عدم وجود ثقة كافية في قدرتها على قيادة الفريق خلال المرحلة الحالية.

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وقال محمد فارس عبر حسابه: «الأهلي داخل على أول مباراة في دور المجموعات في الكونفدرالية كمان 48 ساعة، ومع ذلك لحد دلوقتي محدش فاهم إيه وضع الجهاز الفني اللي هو أصلاً مؤقت.. وليه تم الإعلان رسميًا عن أسماء وهي مفيش ثقة إنها قادرة تقودك في الفترة دي حتى لو مؤقتًا؟»، مؤكدًا أن الإعلان الرسمي عن أي اتفاق يعني وجود تعاقد وقناعات وخطة عمل، حتى لو كانت لفترة مؤقتة.

وأضاف فارس أن ما يحدث حاليًا لا يخدم مصلحة الأهلي، مشيرًا إلى أن ملف المدير الرياضي الأجنبي أصبح ضرورة مهمة، وربما أكثر أهمية في الوقت الحالي من التعاقد مع مدير فني، من أجل العمل والتخطيط بصورة احترافية وعلمية، واختتم حديثه قائلًا: «ربنا يعدي الفترة دي على خير».