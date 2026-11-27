ضرب منتخب مصر للناشئين موعدًا مع نظيره الكولومبي في دور الـ32 من بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، المقامة حاليًا في قطر، بعد انتهاء منافسات دور المجموعات وتحديد مواجهات المرحلة الإقصائية.

ونجح منتخب مصر في حجز مقعده بدور الـ32 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، جمعها من انتصارين على قطر بنتيجة 2-0، وبنما بنتيجة 4-1، مقابل خسارة أمام اليونان بنتيجة 2-1.

في المقابل، تأهل منتخب كولومبيا بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 6 نقاط، عقب تحقيق انتصارين على اليابان وهندوراس، مقابل خسارة أمام صربيا.

ويطمح الفراعنة الصغار إلى مواصلة مشوارهم في البطولة وتجاوز عقبة المنتخب الكولومبي، من أجل التأهل إلى دور الـ16 ومواصلة المنافسة على اللقب العالمي.

وفي حالة نجاح منتخب مصر في تخطي كولومبيا، سيواجه الفائز من مباراة كوريا الجنوبية واليابان في دور الـ16.