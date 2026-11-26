تأهل 5 لاعبين من منتخب مصر لجمباز الأيروبيك، إلى نهائيات منافسات الفردي، وذلك وسط منافسة قوية بين لاعبات ولاعبي القارة السمراء خلال فعاليات البطولة الأفريقية لجمباز الأيروبيك، القاهرة 2026، التي تستضيفها مصر حالياً على صالة 2 باستاد القاهرة الدولي، وتستمر حتى الجمعة 27 مشاركة 111 لاعبًا ولاعبة يمثلون 10 دول.

وتأهلت هيا كوزوروش إلى نهائيات منافسات الفردي آنسات بمرحلة الشباب (Youth).

فيما تأهلت لما عبد الفتاح إلى نهائيات منافسات الفردي آنسات بمرحلة ناشئات (juniors).

كما تأهل آسر محمد إلى نهائيات منافسات الفردي رجال بمرحلة الناشئين (Juniors).

وتأهل معاذ علي إلى نهائيات منافسات الفردي رجال بمرحلة الكبار (seniors).

وتأهلت هنا عبد الله إلى نهائيات منافسات الفردي آنسات بمرحلة الكبار (seniors).

ويشارك في فعاليات البطولة الأفريقية لجمباز الأيروبيك، على صالة 2 باستاد القاهرة الدولي، 111 لاعبًا ولاعبة يمثلون 10 دول.

وتضم قائمة الدول المشاركة كلًا من الجزائر وبنين والكاميرون ومصر والمغرب والسنغال وجنوب أفريقيا والسودان وتوجو وتونس.

ويتنافس اللاعبون واللاعبات على مدار ثلاثة أيام في مختلف فئات البطولة، وسط حضور قوي للمنتخبات الأفريقية التي تسعى لحصد الألقاب وإبراز مستوى اللعبة على الساحة القارية.

واستعد الاتحاد المصري للجمباز، برئاسة الدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، بشكل قوي لاستضافة البطولة، من خلال تجهيزات بمعايير عالمية تضمن خروج الحدث بالصورة اللائقة.

ويحتل الاتحاد المصري للجمباز مكانة بارزة في ملف استضافة البطولات الدولية والأفريقية، وفي مقدمتها سلسلة كأسات العالم في الجمباز الفني، وسلسلة بطولات الفراعنة الدولية في مختلف فروع اللعبة، فضلًا عن البطولات الأفريقية التي احتضنتها مصر.

وتستضيف القاهرة البطولة في إطار ريادتها في استضافة الأحداث الرياضية القارية.