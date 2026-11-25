حققت الطفلة كادي أحمد عبده، البالغة من العمر 8 سنوات، إنجازًا رياضيًا مميزًا بحصولها على المركز الأول وكأس مصر للجمباز، خلال مشاركتها في البطولة التي أُقيمت يوم 22 نوفمبر بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة القاهرة.

وجاء فوز كادي، لاعبة تحدي الاكاديميات بنادي السكة الحديد بالإسماعيلية، تتويجًا لأدائها المتميز خلال منافسات البطولة، التي شهدت مشاركة لاعبين في رياضة الجمباز، وسط أجواء تنافسية عكست حجم الجهد المبذول في التدريب والإعداد.

ويُعد هذا الفوز إضافة مشرفة للمواهب الرياضية بمحافظة الإسماعيلية، ويعكس أهمية دعم الأطفال الموهوبين وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في البطولات وتحقيق الإنجازات الرياضية في سن مبكرة.