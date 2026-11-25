يبحث عدد كبير من مستخدمي الإنترنت المنزلي في مصر عن أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة وسعات الاستخدام المتاحة، بعد قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بزيادة سعات الباقات الأساسية، مع تثبيت قيمة الاشتراك الشهري قبل احتساب ضريبة القيمة المضافة.

ويشمل القرار عملاء شركات الاتصالات الأربع العاملة في السوق المصرية، وهي الشركة المصرية للاتصالات WE، وفودافون مصر، وأورنج مصر، وإي آند مصر، مع اختلاف عدد الباقات والسعات المتاحة لدى كل شركة.

أسعار باقات الإنترنت المنزلي WE

وتشمل أسعار باقات الإنترنت المنزلي من شركة WE، شاملة ضريبة القيمة المضافة، عددًا من السعات تبدأ من 100 جيجابايت، وتصل إلى 1500 جيجابايت، وجاءت الأسعار كالتالي:

100 جيجابايت: 171 جنيهًا شهريًا.

150 جيجابايت: 296.40 جنيه.

200 جيجابايت: 376.20 جنيه.

250 جيجابايت: 450.30 جنيه.

300 جيجابايت: 524.40 جنيه.

400 جيجابايت: 661.20 جنيه.

500 جيجابايت: 752.40 جنيه.

750 جيجابايت: 1054.50 جنيه.

1500 جيجابايت: 1881 جنيهًا.

وتختلف السعات المتاحة وفقًا لأنظمة كل شركة، بينما تظل الباقة الأساسية الجديدة عند 100 جيجابايت من أبرز التغييرات التي يستفيد منها عملاء الإنترنت الأرضي.

أسعار باقات الإنترنت المنزلي فودافون

أما عملاء فودافون مصر، فتتضمن قائمة أسعار باقات الإنترنت المنزلي، شاملة ضريبة القيمة المضافة، عدة سعات تبدأ من 100 جيجابايت، وتأتي على النحو التالي:

100 جيجابايت: 171 جنيهًا.

150 جيجابايت: 296.40 جنيه.

200 جيجابايت: 376.20 جنيه.

300 جيجابايت: 524.40 جنيه.

750 جيجابايت: 1054.50 جنيه.

وتوفر الباقات سعات مختلفة للاستخدام الشهري، بما يتيح للعملاء اختيار النظام المناسب وفقًا لحجم استهلاك الإنترنت.

أسعار باقات الإنترنت المنزلي أورنج

وتشمل باقات الإنترنت المنزلي المقدمة من أورنج مصر عددًا من الخيارات المختلفة، مع احتساب ضريبة القيمة المضافة ضمن الأسعار المعلنة.

وتأتي أسعار الباقات على النحو التالي:

100 جيجابايت: 171 جنيهًا.

150 جيجابايت: 296.40 جنيه.

200 جيجابايت: 376.20 جنيه.

300 جيجابايت: 524.40 جنيه.

500 جيجابايت: 752.40 جنيه.

750 جيجابايت: 1054.50 جنيه.

ويتيح اختلاف السعات أمام المستخدمين اختيار الباقة التي تتناسب مع طبيعة استهلاكهم الشهري، سواء للاستخدام الشخصي أو العمل والدراسة والخدمات الرقمية.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي إي آند مصر

وتقدم إي آند مصر، المعروفة سابقًا باسم اتصالات، مجموعة من باقات الإنترنت المنزلي التي تشمل سعات متعددة، مع احتساب ضريبة القيمة المضافة.

وجاءت أسعار الباقات كالتالي:

100 جيجابايت: 171 جنيهًا.

150 جيجابايت: 296.40 جنيه.

200 جيجابايت: 376.20 جنيه.

300 جيجابايت: 524.40 جنيه.

750 جيجابايت: 1054.50 جنيه.

ويأتي توحيد أسعار عدد من السعات بين الشركات الأربع في إطار تطبيق قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الخاص بزيادة سعات الباقات الأساسية للإنترنت الأرضي.

تفاصيل قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

ونص القرار على مضاعفة سعة الباقة الأساسية للإنترنت الأرضي من 50 جيجابايت إلى 100 جيجابايت شهريًا، مع تثبيت سعر الاشتراك عند 150 جنيهًا قبل إضافة ضريبة القيمة المضافة.

وبعد احتساب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، يصل السعر النهائي للباقة الأساسية إلى 171 جنيهًا شهريًا، لتتضاعف بذلك سعة الاستخدام المتاحة للعملاء دون زيادة في السعر الأساسي للاشتراك.

لماذا زادت سعات باقات الإنترنت؟

يأتي القرار في إطار دعم خدمات الاتصالات والإنترنت الثابت، وزيادة حجم البيانات المتاحة للمستخدمين في ظل الاعتماد المتزايد على الإنترنت في الحياة اليومية.

وتشمل مجالات الاستخدام التعليم والعمل والخدمات الرقمية والترفيه، ما يجعل زيادة سعات الباقات عاملًا مهمًا أمام العملاء الذين يعتمدون على الإنترنت المنزلي بشكل مستمر.

وبذلك أصبح أمام مستخدمي الإنترنت المنزلي في مصر خيارات متعددة من السعات والأسعار، مع بدء الباقات الأساسية من 100 جيجابايت مقابل 171 جنيهًا شهريًا شاملًا ضريبة القيمة المضافة، بينما تصل أعلى سعة معلنة ضمن القائمة إلى 1500 جيجابايت مقابل 1881 جنيهًا.