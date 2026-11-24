نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

وداعاً لنفاد الباقة المفاجئ.. 5 أدوات ذكية في أندرويد لتوفير استهلاك الإنترنت

يواجه الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية مشكلة نفاد باقة الإنترنت قبل موعد تجديدها، حتى لو كان استخدامهم للهاتف محدوداً.

ويكمن السبب الخفي وراء ذلك في العمليات التي تعمل في صمت داخل النظام، مثل تحديث التطبيقات، ومزامنة الملفات السحابية، وتشغيل المقاطع المرئية تلقائياً بجودة عالية.

بشاشة عملاقة.. موتورولا تكشف رسميًا عن هاتف Edge 70 Neo

أعلنت شركة موتورولا رسميًا عن إطلاق هاتفها الجديد Motorola Edge 70 Neo، الذي يأتي بتصميم أكبر حجمًا ومواصفات تركز بشكل أساسي على سعة البطارية وجودة الشاشة.

شاشة فائقة السطوع

زُوّد الهاتف بشاشة من نوع Extreme AMOLED مقاس 6.8 بوصة، مقارنة بـ 6.36 بوصة في الجيل السابق (Edge 60 Neo)، وتعمل بدقة 1272 × 2772 بكسل ومعدل تحديث 144 هرتز، مع سطوع ذروة يصل إلى 5200 شمعة/م²، وطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 7i.

أنحف ساعة ذكية من هواوي على الإطلاق.. تعرّف على Watch Air

أطلقت هواوي ساعة Watch Air في الصين، وهي أنحف ساعة ذكية لها حتى الآن إذ يبلغ سمكها 6.9 ملم فقط ووزنها حوالي 27 غراماً، وتتميز الساعة الجديدة بقرص مربع وهيكل منحني.

تُقدّم ساعة Watch Air تصميمًا جديدًا ضمن تشكيلة ساعات هواوي الذكية، فهي أول ساعة من الشركة بهيكل أحادي من سبيكة التيتانيوم اللامعة، مُدعّمة بسبيكة التيتانيوم TC4 لمزيد من المتانة، ويُمكن للمشترين الاختيار بين اللون الأسود والفضي والذهبي، مع توفّر خيارات متعددة للأحزمة.

هاتفك وتلفازك الذكي يراقبانك بصمت.. كيف توقفها فوراً؟

اكتشف باحثون عشرات التطبيقات التي تلتقط إشارات فوق صوتية غير مسموعة لربط أجهزة المستخدم واستهدافه بالإعلانات

تتذكر فجأة أنك بحاجة إلى إطارات جديدة لسيارتك، ثم بعدها بساعة، تجد إعلانات الإطارات تظهر على الهاتف الذكي في كل مكان. يقول صديقك إن الأمر مريب. بينما تقول زوجتك إنك تبالغ في الشك.

على آيفون: الإعدادات > الخصوصية والأمان > الميكروفون أوقف الإذن لكل تطبيق لا يحتاج إليه بشكل ضروري.

على أندرويد: الإعدادات > الخصوصية > مدير الأذونات > الميكروفون

اتبع الخطوات نفسها. وإذا كان تطبيق آلة حاسبة يمتلك إذن الوصول إلى الميكروفون، فهذه علامة تحذير كبيرة جدًا.