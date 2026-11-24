أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سابقًا، أن الدولة تتخذ إجراءات رادعة تجاه كل من يتعدى على الأراضي الزراعية، باعتبارها أمنًا قوميا يجب الحفاظ عليه وحمايته من التآكل والتعديات.

وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رحاب إسماعيل، أن الدولة تعمل على التوسع في المساحات المنزرعة من خلال استصلاح الأراضي الجديدة، موضحًا أن هذه المشروعات تتطلب استثمارات ضخمة وتكاليف مالية كبيرة تصل إلى تريليونات الجنيهات.

300 ألف جنيه تكلفة استصلاح الفدان بالصحراء

ولفت إلى أن استصلاح الفدان الواحد في الأراضي الصحراوية يحتاج إلى نحو 300 ألف جنيه، وهو ما يعكس حجم التكلفة التي تتحملها الدولة لإضافة مساحات زراعية جديدة وزيادة الإنتاج المحلي.

وكشف أن الدولة أنفقت ما يتراوح بين تريليون و1.5 تريليون جنيه على مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية القديمة، خاصة الأراضي الطينية التي تمثل ثروة قومية لا يمكن تعويضها بسهولة.

الإبلاغ عن التعديات

وطالب القرش المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي تعديات على الأراضي الزراعية، والمشاركة في مواجهة هذه المخالفات، مؤكدًا أن التعدي على الرقعة الزراعية لا يضر بمصلحة فرد واحد فقط، وإنما يؤثر على المجتمع بأكمله ويهدد الأمن الغذائي للدولة.

