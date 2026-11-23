قال الدكتور خالد عياد، الأستاذ بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إن إصابة محصول قصب السكر بحشرة المن في محافظات الصعيد تمثل مشكلة زراعية تستدعي المتابعة، موضحًا أن هذه الحشرة تنتمي إلى الحشرات الثاقبة الماصة، التي تثقب أوراق النبات وتتسبب في ظهور الندوة العسلية.

وأوضح خالد عياد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الندوة العسلية عبارة عن بقع من السكر أو المركبات السكرية تتكون على الأوراق، وتجذب الأتربة إليها، ما يؤدي إلى تغطية الأوراق ويمنع تراكم السكر داخل النبات، وهو ما يؤثر على عمليات تصنيع السكر، ويشكل مشكلة لمحصول القصب، سواء المستخدم في صناعة السكر أو في إنتاج عصير القصب.

وأضاف خالد عياد أن مناطق الصعيد وأسوان شهدت تغيرات مناخية وتقلبات كبيرة في الأحوال الجوية، وهي ظروف ساعدت على سرعة فقس بيض الحشرة، لافتًا إلى أن حشرة المن تنتقل عبر الهواء، ويمكنها الانتقال بين المحاصيل المختلفة.

وأشار خالد عياد إلى أن ملوحة التربة ليست سببًا رئيسيًا في انتشار حشرة المن، موضحًا أن العامل الرئيسي يرتبط بوجود النيتروجين، وأكد أن أعداد حشرة المن وحجم الإصابة مقارنة بكمية محصول القصب في الصعيد لا تمثل في الوقت الحالي خطورة كبيرة، مشيرًا إلى إمكانية الحد من انتشارها باستخدام الصابون الزراعي المتوفر بالجمعيات الزراعية.

ولفت عياد إلى أن وزارة الزراعة أرسلت فرقًا ميدانية لبحث أسباب انتشار حشرة المن في المحاصيل الزراعية، والوقوف على العوامل المرتبطة بظهور الإصابة.