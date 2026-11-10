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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نائب رئيس البحوث الزراعية: زراعة قصب السكر بالشتلات توفر شهرين من استغلال الأرض

نائب رئيس مركز البحوث الزراعية
نائب رئيس مركز البحوث الزراعية
محمد كمال

كشف الدكتور سعد موسى، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، تفاصيل تجربة زراعة قصب السكر بنظام الشتلات، موضحًا أن هذا الأسلوب يساهم في توفير كميات كبيرة من المياه، إلى جانب تقليل الفترة التي تشغلها زراعة القصب للأرض بنحو شهرين.

طريقة زراعة قصب السكر بالشتلات

وقال موسى، خلال لقاء على قناة «الحياة»، إن مصر بدأت في إدخال نظم زراعة القصب بالشتلات، وهي تجربة جرى العمل عليها خلال السنوات الأخيرة، وتستهدف تطوير أساليب الزراعة وترشيد استخدام الموارد المائية.

وأوضح أن طريقة الزراعة تبدأ بتقطيع عيدان القصب إلى عقل صغيرة، مع مراعاة احتوائها على أماكن خروج البراعم، ثم تُزرع هذه القطع داخل صوانٍ أو أوعية زراعية تحتوي على تربة عادية.

وأضاف أن الصواني توضع داخل صوب زراعية، وتُمنح الشتلات كميات محدودة من مياه الري والأسمدة، مع إمكانية تحديد مواعيد زراعة مختلفة، بما يسمح بإنتاج الشتلات على مراحل زمنية متباينة.

وتابع أن الشتلات تبدأ بعد شهرين أو ثلاثة أشهر في الوصول إلى مرحلة النقل إلى الأرض المستديمة، موضحًا أن هذا النظام يوفر نحو شهرين من فترة استخدام الأرض مقارنة بأساليب الزراعة التقليدية.

وأشار إلى أن من أبرز مزايا هذه الطريقة أيضًا تقليل كميات المياه المستخدمة في مراحل إنتاج الشتلات، مقارنة بالاحتياجات المائية لطرق الري التقليدية التي لا يزال بعض مزارعي قصب السكر في صعيد مصر يعتمدون عليها.

ولفت نائب رئيس مركز البحوث الزراعية إلى أن الري بالغمر، الذي لا يزال مستخدمًا لدى بعض المزارعين، يرتبط باستهلاك كميات كبيرة من المياه، موضحًا أن الاحتياجات المائية للفدان وفق هذا الأسلوب تصل إلى نحو 9 آلاف متر مكعب من المياه.

وأكد أن التوسع في نظم زراعة القصب بالشتلات يمثل أحد مسارات تطوير القطاع الزراعي وتحسين كفاءة استخدام المياه، خاصة في ظل الحاجة إلى ترشيد الموارد المائية ورفع كفاءة العمليات الزراعية.

زراعة الشتلات قصب السكر سعد موسى ترشيد المياه

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