مستوطنون يحرقون عشرات المركبات في نابلس بالضفة الغربية.. فيديو

شنّت مجموعات من المستوطنين هجوماً واسعاً مساء الثلاثاء استهدف بلدة اللبن الشرقية الواقعة جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وتركز الاعتداء على ورشة لصيانة المركبات، حيث أضرم المستوطنون النيران في عشرات السيارات التابعة للمواطنين الفلسطينيين، مما أدى إلى تفحمها بالكامل وتكبيد أصحابها خسائر مادية فادحة.

إصابات واختناقات بين الأهالي

أفادت مصادر محلية بأن الهجوم أسفر عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بجروح واختناقات خلال تصديهم للمستوطنين.

وهرعت طواقم الدفاع المدني والمتطوعون إلى الموقع لمحاصرة النيران ومنع تمددها إلى المنازل المأهولة المجاورة، وسط حالة من التوتر الشديد سادت المنطقة جراء كثافة الدخان والاعتداءات الجسدية.

جيش الاحتلال يحمي المعتدين

وتزامن هجوم المستوطنين مع اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال للبلدة، حيث وفرت الحماية للمعتدين أثناء انسحابهم.

وأوضح مجلس قروي اللبن الشرقية أن المستوطنين تجمعوا في منطقة وادي الشاعر شرق سلفيت قبل الانطلاق لتنفيذ هجومهم على الأطراف الشمالية للبلدة، وتحديداً في المنطقة الواصلة بين اللبن الشرقية والساوية.

حملة اعتقالات في الضفة

وفي سياق حملات الملاحقة المستمرة، نفذت قوات الاحتلال سلسلة اعتقالات طالت 12 فلسطينياً من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وشملت الاعتقالات أسيرين محررين من مدينة نابلس هما عدنان عصفور ونهاد شقيرات، وذلك بعد مداهمة منازلهم في منطقتي المخفية ورفيديا والعبث بمحتوياتها وترهيب سكانها.

اعتقالات في قلقيلية

وامتدت عمليات الاقتحام لتشمل محافظة قلقيلية، حيث اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان عقب مداهمة قرية سنيريا وبلدة حبلة جنوب المحافظة.

وذكرت مصادر أن المعتقلين هم ثائر أعمر وأمجد مفيد ورشاد خروب، وقد جرى اقتيادهم إلى مراكز التحقيق التابعة للاحتلال بعد تفتيش منازل ذويهم بدقة.

مصادقة على 31 ميدان رماية استيطاني

وعلى الصعيد الاستيطاني، كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن تطور خطير يتمثل في مصادقة سلطات الاحتلال على إقامة ميادين رماية جديدة.

ويستهدف المخطط 31 موقعاً استيطانياً موزعة على محافظات رام الله والبيرة والقدس المحتلة ونابلس وأريحا والأغوار، مما يعزز من تسليح المستوطنين وتدريبهم.

وأوضحت الهيئة في بيان رسمي أن هذه المخططات تشمل 29 مستوطنة وحياً استيطانياً، بالإضافة إلى منطقتين صناعيتين تابعتين للاحتلال.

ويهدف هذا التحرك إلى توسيع مرافق التدريب على استخدام الأسلحة النارية بين المستوطنين، وهو ما ينذر بتصاعد وتيرة الاعتداءات المسلحة ضد القرى والبلدات الفلسطينية.

ويشمل المخطط المصادق عليه منطقة «مكابيم» الصناعية المقامة قسراً على أراضي بلدة صفّا غرب رام الله، ومنطقة «شاعر بنيامين» المقامة على أراضي محافظة القدس المحتلة.

ويمتد النطاق الجغرافي لهذه الميادين من جنوب نابلس وصولاً إلى محيط القدس والأغوار شرقا، في خطوة لترسيخ الوجود الاستيطاني المسلح.

ضوء أخضر للعنف المنظم

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين الممنهجة ضد الممتلكات والأرواح في الضفة الغربية، والتي تتم غالباً تحت غطاء من قوات الاحتلال.

ويرى مراقبون أن تشريع ميادين الرماية داخل المستوطنات يمنح الضوء الأخضر للمستوطنين لممارسة المزيد من العنف المنظم ضد المدنيين الفلسطينيين.

وتواصل سلطات الاحتلال سياسة التضييق على الفلسطينيين عبر الاعتقالات اليومية وتوسيع المخططات الاستيطانية التي تلتهم مساحات واسعة من الأراضي.

وتؤكد التقارير الميدانية أن هذه الإجراءات تهدف إلى فرض واقع جديد يصعب تغييره، وسط صمت دولي تجاه الانتهاكات المستمرة في الأراضي المحتلة.